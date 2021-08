Fußball-Regionalligist SV Straelen : Benedict Weeks lässt sich noch nicht in die Karten schauen

Straelen Die Mannschaft liefert beim 2:0 beim Oberligisten St. Tönis eine ordentliche Generalprobe ab. Wer zum Auftakt in der Startelf stehen wird, lässt der Trainer noch offen.

Es war eine ordentliche Generalprobe, die der Fußball-Regionalligist SV Straelen am Samstag bei seinem souveränen 2:0 (1:0)-Sieg beim Oberligisten DJK Teutonia St. Tönis ablieferte. Eine Woche vor dem Saisonstart mit dem Heimspiel gegen Rot Weiss Ahlen (Samstag, 14. August, 14 Uhr, Stadion Römerstraße) war nur die mangelnde Chancenverwertung in Hälfte zwei zu kritisieren.

Mit welcher Startelf der SV Strae­len am Samstag gegen Rot Weiss Ahlen auflaufen wird, ist nach wie vor völlig offen. Benedict Weeks ließ sich auch bei diesem Testspiel nicht in die Karten gucken. Wiederum mischte er in der zweiten Halbzeit die Mannschaft ordentlich durch und wechselte neun Akteure ein. Es dürfte aber ziemlich sicher sein, dass der SVS mit einem 4-4-2-System agieren wird – mit einer Vierer-Abwehrkette, davor zwei defensive Mittelfeldakteure sowie zwei Flügelspieler und zwei Mittelstürmer.

Beim Spiel gegen den Oberligisten standen mit Ausnahme von Ferry de Regt, der seine Verletzung aus dem Pokalspiel bei Rot-Weiss Essen noch immer nicht auskuriert hat, aber in der vorigen Woche zum ersten Mal wieder auf den Trainingsplatz stand, alle Spieler zur Verfügung. Die Aufgabe von Weeks wird es in den nächsten Tagen sein, eine Start­elf zusammenzustellen, von der er überzeugt ist, gegen Ahlen mit einem Sieg starten zu können. „Ob alle Akteure, die diesmal von Beginn an gespielt haben, auch am Samstag dabei sind, ist noch völlig offen. Vermutlich werden am Samstag auch einige Spieler enttäuscht sein“, sagte Weeks. Gesetzt scheinen aktuell nur Torwart Robin Udegbe und Abwehrchef Adli Lachheb zu sein.