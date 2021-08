Impfaktion beim Fußball-Regionalligisten : Die Medizinmänner des SV Straelen

Straelen Sportmediziner Ulrich Hahn und Physiotherapeut Marco van Hees kümmern sich darum, dass das kickende Personal des Regionalligisten nach Verletzungen schnell auf die Beine kommt. Jetzt trafen sich die Spieler zur Corona-Impfung.

Um die medizinische Versorgung der Spieler des Fußball-Regionalligisten SV Straelen kümmert sich ein Duo aus Geldern. Der Sportmediziner Ulrich Hahn und Physiotherapeut Marco van Hees bilden ein eingespieltes Team. Nach Aufhebung der Impfpriorisierung waren sich beide einig, Spielern, Trainern und Betreuern des Vereins eine Corona-Schutzimpfung anzubieten. „Die Spieler sind jung. Für sie steht deshalb eine Impfung nicht unbedingt im Vordergrund“, sagt Dr. Hahn. „Aber aus meiner tiefsten Überzeugung heraus sage ich, dass eine Impfung die einzige Möglichkeit zur Eindämmung der Pandemie ist. Das ist auch ein Grund dafür, weshalb wir seit Wochen jeden Samstag Impfungen in unserer Praxisklinik vornehmen.“

Das Herzstück der medizinischen Abteilung des Regionalligisten befindet sich im Gesundheitszentrum Geldern und erstreckt sich dort über die gesamte Fläche der vierten Etage. In der einen Hälfte befindet sich die OTS-Praxisklinik des Arztes, in der anderen das Sport-und Reha-Zentrum von Marco van Hees. Der enorme Vorteil dieser Konstellation ist, dass verletzte Spieler und alle anderen Patienten, neben der Fachkompetenz vom Prinzip der „kurzen Wege“ profitieren.

Ein Beispiel: Ein Spieler verletzt sich beim Training und klagt über starke Gelenkschmerzen. Ein Anruf oder nur ein Whatsapp-Nachricht reichen – und der Mediziner steht in der Praxis für eine Untersuchung bereit. Er analysiert das Verletzungsmuster, stellt eine Diagnose und entscheidet, ob konservativ oder operativ behandelt werden muss.

Teil der konservativen Behandlungen sind oftmals Reha-Maßnahmen. Der verletzte Spieler bekommt direkt eine Reha-Verordnung an die Hand, die ohne Zeitaufschub mit der Physioabteilung abgestimmt wird und kann ein paar Schritte weiter direkt in den Heilungsprozess einsteigen.

Genauso verhält es sich bei Operationen in der Praxisklink. Jeder ist nach dem Eingriff in der Lage, selbstständig die Klinik zu verlassen. Dank einer reibungslosen Kommunikation wurde mit der Physioabteilung bereits abgesprochen, in welchem Umfang der Patient beispielsweise das lädierte Gelenk beugen oder das operierte Bein belasten kann.