Fußball : Arminia Kapellen-Hamb will sich für die Aufstiegsrunde qualifizieren

Geldern Trainer Marcel Lemmen peilt mit seiner jungen Mannschaft in der Gruppe zwei der Fußball-Kreisliga A den fünften Platz an. Vorbereitung läuft nicht ganz nach Wunsch.

Arminia Kapellen-Hamb spielte in seinen ersten drei Jahren nach dem Aufstieg in die Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern in der Saison 2015/2016 eine gute Rolle. Das Team hielt sich recht souverän in der oberen Tabellenhälfte auf, Abstiegssorgen gab es nicht. Das änderte sich aber in der vergangenen Spielzeit. Als die Saison Ende Oktober 2020 abgebrochen wurde, belegte das Team von Trainer Marcel Lemmen den vorletzten Platz der Südkreis-Staffel. Für den Coach war das aber eine trügerische Momentaufnahme. „Wir hatten auch damals schon das Potenzial, die Spiele besser zu gestalten. Doch aufgrund unseres noch jungen, unerfahrenen Kaders waren wir in den wenigen Partien meist die unglücklichere Mannschaft“, sagt er.