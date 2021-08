Fußball : Trainer Rößler hört beim GSV auf – Ezer übernimmt wieder

Geldern Nach dem Abgang der zweiten Mannschaft sah der bisherige Coach keine Zukunft mehr für seine Arbeit. Ein alter Bekannter kommt dafür zurück.

Der Fußball-A-Ligist GSV Geldern und Coach Roland Rößler haben ihre Zusammenarbeit kurz vor dem Saisonstart beendet. Erdi Ezer, der schon von 2018 bis 2020 Spielertrainer des GSV war, übernimmt das Team wieder. Thomas Pauls steht ihm als Co-Trainer zur Seite. Der 31-jährige Abwehrspieler kann verletzungsbedingt nicht mehr auf dem Platz eingreifen. „Als GSV-Urgestein war er sofort bereit, Erdi Ezer zu unterstützen“, sagt Fußball-Obmann Gerd Möthe. Er selbst wolle sich wie bereits in der Vergangenheit den administrativen Angelegenheiten widmen.

„Wir hatten ohnehin zu wenig Leute im Kader. Durch die Abmeldung der zweiten Mannschaft ist nun auch noch der komplette Unterbau weggebrochen“, sagt Rößler. „Als ich dann gemerkt habe, dass der Verein nicht die Möglichkeit hat, noch Spieler zu holen, habe ich Gerd Möthe mitgeteilt, dass ich mir so nicht vorstellen kann, die Saison zu bestreiten – geschweige denn, unsere sportlichen Ziele umzusetzen“, sagt Rößler. Deshalb habe man sich im beiderseitigen Einvernehmen getrennt.

„Wie immer beginnt die Saison für den GSV Geldern mit Schwierigkeiten. Ich hätte Roland Rößler sehr gerne hier behalten“, sagte Obmann Möthe. Was die sportliche Perspektive des GSV angeht ist er deutlich optimistischer als der Ex-Coach. „Wir haben 21 Leute in der Mannschaft, das Training läuft hervorragend. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in unserer Gruppe unter die ersten fünf Teams kommen werden“, sagt er.