Fußball : Alemannia Pfalzdorf peilt die Rückkehr in die Bezirksliga an

Alemannia Pfalzdorf peilt die Rückkehr in die Bezirksliga an

Goch Trainer-Rückkehrer Thomas Erkens geht sehr zuversichtlich in die Saison in der Fußball-Kreisliga A. „Wir haben einen qualitativ hochwertigen Kader“, sagt er.

Von Per Feldberg

Aus sportlicher Sicht war der Abbruch der Saison 2020/2021 für den Fußball-A-Ligisten Alemannia Pfalzdorf unglücklich. Denn in seinem zweiten Jahr als Trainer hatte Markus Hierling das Team zum Zeitpunkt der Annullierung auf Platz eins in der Nordkreis-Staffel geführt. Nach acht Spielen standen beachtliche 19 Punkte und das beeindruckende Torverhältnis von 24:8 auf der Habenseite. Nach dem vorzeitigen Saisonende trennten sich die Wege von Verein und Trainer. Hierling wechselte zum Bezirksligisten DJK Twisteden.

Neuer Coach wurde Thomas Erkens, der bereits von 2014 bis 2019 in Pfalzdorf tätig war. Zudem konnte in Jürgen Zweegers ein kompetenter Co-Trainer gefunden werden. Für die neue Spielzeit können beide fast auf den kompletten Kader der Vorsaison zurückgreifen. Lediglich Philip Mildenberger (Studium) verließ den Verein. Neu dabei sind die Routiniers André Laarmans (SF Broekhuysen) und Christian Urbanek (1. FC Kleve III). Zudem rückten Luca Reintjens, Luca Stratemann und Torwart Cedric Kamps aus der eigenen Jugend auf. Und Hendrik Denissen greift nach Verletzungspause wieder in den Kampf um einen Stammplatz ein.