Fußball-Testspiele im Kreis Kleve : Sechs Tore von Luca Wiens beim 11:0 des 1. FC Kleve II

Kreis Kleve Der Youngster ist beim Sieg des Bezirksligisten beim SV Donsbrüggen der Mann des Spiels. Test der SF Broekhuysen beim SV Sonsbeck nach schwerer Verletzung eines Sonsbeckers abgebrochen.

Bezirksligist SV Haldern erreichte ein 2:2 (2:2) beim A-Ligisten TuB Mussum. „55 Minuten lang war es eine gute Partie, die anschließend allerdings darunter gelitten hat, dass es zahlreiche Spielerwechsel gegeben hat“, sagte der Halderner Trainer Christian Böing. Justin Ising (1:0, 10.) und Ole Kock (2:1, 35.) hatten den SV Haldern zweimal in Führung gebracht. Ligarivale Fortuna Millingen sicherte sich stark ersatzgeschwächt im Schlussspurt noch ein 2:2 (0:2) gegen den A-Ligisten SV Brünen. Fynn Drews verkürzte in der 88. Minute, Marius-Paul Sent markierte in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer der Fortuna.