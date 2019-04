Jugendfußball : Tolle Aufholjagd der Wachtendonker Talente

Gelderland Fußball-Leistungsklasse der A-Junioren: TSV Weeze – SV Siegfried Materborn 4:3 (2:2). Nach einem umkämpften und turbulenten Spiel durften die TSV-Talente den Platz am Ende als Sieger verlassen.

Kevelaerer SV – JSG Appeldorn/Vynen-Marienbaum/Wissel/Kalkar 3:1 (1:1). Nach anfänglichen Schwierigkeiten fuhr der KSV in der zweiten Hälfte den Pflichtsieg ein. Die Gäste gingen in Hälfte eins in Führung (22.). Henning Mülders sorgte jedoch per Kopfball vor der Pause noch für den Ausgleich. Die weiteren Tore erzielten Luca Eikemper (48.) und Niklas Hoffmann (56.) und sorgten somit dafür, dass der Kevelaerer Nachwuchs seiner Favoritenrolle gerecht wurde.