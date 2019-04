Jugendfußball: A-Junioren verlieren das Derby gegen Köln 1:3

Mönchengladbach Die Gladbacher müssen sich dem Spitzenreiter aus Köln beugen. Auch die U17 enttäuscht beim 2:2 beim Schlusslicht der B-Junioren-Bundesliga und vergibt kurz vor dem Ende noch einen Strafstoß zum möglichen Sieg.

In seinem vorerst letzten Rheinderby gegen den 1. FC Köln als Trainer von Borussias U19 hat Thomas Flath mit seinem Team eine 1:3 (0:2)-Niederlage kassiert. In der A-Junioren-Bundesliga West war gegen den Tabellenführer nichts zu holen, immerhin erzielte Alper Arslan den Ehrentreffer für den VfL-Nachwuchs. „Köln war fußballerisch einfach besser als wir und in der Offensive effektiver“, sagte Flath. „Trotzdem ein Kompliment an meine Mannschaft für den Charakter, den sie in der zweiten Halbzeit gezeigt hat.“