Fußball: SV Straelen II schließt zum Spitzenreiter TSV Weeze auf

Meguru Odagaki (am Ball) kam erneut für die Reserve der Grün-Gelben zum Einsatz und setzte in der 80. Minute den Schlusspunkt. Foto: Norbert Prümen (nop)

Straelen Fußball-Kreisliga A: Mit einem 5:0 (3:0) gegen Sturm Wissel untermauert Grün-Gelb Aufstiegsambitionen.

(SvB) Die Reserve des SV Straelen steuert weiterhin unbeirrt in Richtung Bezirksliga. Nach dem souveränen Heimsieg gegen sich vergeblich wehrende Wisseler haben die Grün-Gelben ebenso wie Tabellenführer TSV Weeze 39 Punkte auf ihrem Konto. Dabei profitierte der Gastgeber auf dem Ascheplatz an der Römerstraße von einem frühen Eigentor der Gäste – Wissels Andre Janssen unterlief dieses Missgeschick bereits in der ersten Minute.