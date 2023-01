Dritte Handball-Liga Ausrutscher gegen den Tabellenletzten

Der an diesem Abend überragende Fynn-Lukas Hermeling erzielte mit seinem 16. Treffer aus dem Spiel heraus die erneute Führung der Gäste. 28 Sekunden waren noch zu spielen. ATV-Spielertrainer Tim Gentges nahm 18 Sekunden vor dem Abpfiff eine Auszeit, um den letzten Spielzug mit seiner Truppe abzustimmen. Mit Hilfe eines zusätzlichen Feldspielers sollte Linksaußen Sjuul Rutten, mit neun Treffern sicherster Torschütze in Reihen des ATV, freigespielt werden. Dies gelang fünf Sekunden vor Schluss. Rutten setzte zum Sprung in den Kreis an und donnerte den Ball an den rechten Fuß von Gäste-Keeper Lucas Gra­bitz. Chance vergeben, Spiel vorbei – kein Zillertaler Hochzeitsmarsch, kein Freudentänzchen auf der Platte. „Das Ding müssen wir uns selber ankreiden“, sagte Tim Gentges, der nach dem Abpfiff ziemlich deprimiert wirkte. „Wir werfen 37 Tore und verlieren das Spiel, das ist einfach nicht zu fassen. Dabei waren meine Jungs auf die gegnerische Spielweise vorbereitet. Die Abwehr in Verbindung mit der Torwartleistung hat heute einfach nicht gestimmt.“