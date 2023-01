Dritte Handball-Liga Der Klassenerhalt ist Top-Formsache

Im Hinspiel bestimmte der TV Aldekerk von Beginn an das Geschehen auf dem Parkett und machte mit einem 35:20 (17:11) den bisher höchsten Saisonsieg perfekt. Die Mannschaft hat sich mittlerweile in der oberen Hälfte des Tableaus festgesetzt und bringt ein Zehn-Punkte-Polster auf Relegationsplatz elf mit. Großen Anteil an der beeindruckenden Bilanz haben die beiden Trainerfüchse Tim Gentges und Frank Fünders. Von Woche zu Woche gelingt es ihnen, Stärken und Schwächen Gegner präzise zu analysieren, so dass jeder Spieler genau weiß, was er zu tun hat. Weiteres Plus des Aufsteigers: Die Mannschaft ist jederzeit in der Lage, auf komplizierte Situationen zu reagieren und sich im Spielverlauf taktisch neu auszurichten. „Ich erwarte erneut ein Spiel, das im Kopf und vor allem durch Disziplin entschieden wird. Wir wollen zwei Punkte holen. Mit der Unterstützung unserer Fans sollte das auch möglich sein“, so Gentges. „Aber solange rechnerisch noch alles möglich ist, sind wir noch nicht durch mit dem Klassenerhalt. Dabei bleibe ich nicht.“