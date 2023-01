Favoritensieg Spitzenreiter löst Pflichtaufgabe ganz souverän

Die Handballerinnen des TV Aldekerk sind bereit für den Monat der Wahrheit in der Dritten Liga. Die Mannschaft von Trainer René Baude gab sich am Samstag beim Abstiegskandidaten TVB Wuppertal keine Blöße und verteidigte mit einem ungefährdeten 33:26 (16:11) die Tabellenführung. In den nächsten Wochen wird’s im Kampf um die Meisterschaft ernst. Am kommenden Samstag treffen die Grün-Weißen in der heimischen Vogteihalle zunächst auf Borussia Dortmund II, das zurzeit ein gutes Stück von seiner Bestform entfernt ist und nach der 20:25-Niederlage im Verfolgerduell mit der SG Kirchhof auf Rang vier abgerutscht ist. Die Auswahl des aktuell punktgleichen Tabellenzweiten aus Nordhessen – beide Teams stehen mit 24:4-Zählern an der Spitze – gibt am 25. Februar seine Visitenkarte in Kerken ab.