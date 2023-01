Aufstiegshoffnung TC Issum setzt Siegesserie fort und freut sich auf ein echtes Endspiel

Das Endspiel um die Meisterschaft in der Zweiten Tennis-Verbandsliga der Damen ist perfekt. Die beiden Spitzenteams gaben sich am vierten und damit vorletzten Spieltag der Winterrunde keine Blöße. Bereits am Samstag hatte die zweite Mannschaft des Essener Traditionsvereins ETuF mit Sieg Nummer vier vorgelegt und die Auswahl des DSC 1899 Düsseldorf mit 4:2 nach Hause geschickt. Einen Tag später legten die Spielerinnen des TC Blau-Weiß Issum nach und zurrten mit einem ungefährdeten 5:1 gegen den TC Blau-Weiß Flüren das Finale fest. Am Samstag, 4. Februar, fällt ab 17 Uhr in der heimischen Halle am Vogt-von-Belle-Platz die Entscheidung darüber, wer im kommenden Winter in der Ersten Verbandsliga aufschlagen darf. „Wir haben bislang eine optimale Saison gespielt. Jetzt wollen wir natürlich unsere große Chance auf den Aufstieg nutzen“, sagte die Issumer Kapitänin Alexandra Nitsche, nachdem die Mannschaft ihrer Favoritenrolle erneut souverän gerecht geworden war.