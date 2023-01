Neues von der Römerstraße SV Straelen lässt sich mit der Trainersuche noch etwas Zeit

Interessanter sind die Randnotizen. Wieder hatte sich Sunay Acar, ehemaliger Trainer des VfB Homberg, unter die Zuschauer gemischt. Diesmal war er in Begleitung seines früheren Assistenten Oliver Adler gekommen. „Sunay Acar ist einer von mehreren Trainerkandidaten für den SV Straelen“, bestätigte Präsident Hermann Tecklenburg am Spielfeldrand. Doch es spricht einiges dafür, dass Kevin Wolze und Adli Lachheb zumindest auch in Düren die Verantwortungen tragen. „Wir sind mit einigen Interessenten im Gespräch, lassen uns aber in der Trainerfrage nicht unter Druck setzen“, so Wolze.