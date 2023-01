Das Großereignis rückt näher Ein ganzes Dorf im Handball-Fieber

Die Busse fahren um 18 Uhr an der Vogteihalle los, ein Zustieg ist am Aldekerker Markt an der Sparkasse möglich. Die Tickets kosten zehn Euro. Die Fahrkarten berechtigen außerdem zum Besuch des Spitzenspiels der Aldekerker Drittliga-Frauen. Der aktuelle Tabellenführer trifft am 25. Februar ab 16 Uhr in der Vogteihalle auf Verfolger SG Kirchhof und soll ebenfalls in den Genuss großartiger Unterstützung kommen.