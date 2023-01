Handball-Landesliga TV Issum bejubelt endlich einmal wieder einen Derbysieg

Auch im aufgebauten Angriff arbeitete der Gastgeber über die linke Angriffsseite und den Kreis beste Chancen heraus, die hochprozentig verwertet wurden. „Wir waren zu passiv, sind dem Gegner ständig hinterherlaufen“, so Jacobs. Issums Matthias Leenings erzielte mit seinem achten von am Ende überragenden 13 Treffern das 18:8, danach war kurzzeitig Grün-Gelb am Drücker. „Das war die einzige Phase, in der uns ein wenig der Zugriff gefehlt hat“, so Cesa. Ernsthafte Sorgen mussten sich die zahlreichen Issumer Fans in der rappelvollen Sporthalle jedoch nicht machen. Der SVS gönnte sich in der Folge drei schlechte Entscheidungen, die der Gastgeber nutzte, um schnell wieder in die Spur zu kommen. Vier Minuten und 5:1-Tore (27:18) später war die Begegnung entschieden.