Handball-Regionalliga der Frauen TV Aldekerk II erneut chancenlos

Mit nur drei einsatzfähigen Spielerinnen auf der Rückraumposition trat die ATV-Reserve stark geschwächt an. Nur bis zur zehnten Minuten konnte von Augenhöhe die Rede sein. Die Gastgeberinnen lagen zu diesem Zeitpunkt mit 7:6 in Führung. Doch dann leitete der Gegner aus Würselen mit sieben Treffern in Folge noch vor der Pause die Vorentscheidung ein. Die Gäste nahmen die Aldekerker Spielmacherin Lea Bleckmann konsequent aus dem Spiel – das war schon die halbe Miete.