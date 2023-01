Sportschießen Anna und Hannah fahren zur Europameisterschaft

Anna Janssen und Hannah Wehren von der Schießsportgemeinschaft (SSG) Kevelaer können ihre Koffer packen. Bei der EM-Qualifikation der Luftgewehr-Schützen, die am Wochenende in Wiesbaden ausgetragen wurde, lösten sie ihr Ticket für die Europameisterschaft, die vom 5. bis 15. März in der estnischen Hauptstadt Tallinn stattfindet.