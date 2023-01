Handball-Landesliga Ein Derby der Enttäuschten am Vogt-von-Belle-Platz

„Ich freue mich trotzdem auf das Spiel. Es ist immerhin ein Derby. Und das will ich gewinnen. Es wäre mit Issum mein erster Sieg gegen den SVS“, sagt Issums Trainer Oliver Cesa. Der setzt darauf, dass seine Mannschaft – wie zuletzt beim 29:29 in Oberhausen – erneut ihr gutes Gesicht zeigt. „Das war eine der besten Leistungen, die wir in dieser Saison gezeigt haben. Gerne mehr davon“, so Cesa