Testspiel an der Römerstraße Trainer-Kandidat Sunay Acar sieht knappe Niederlage des SV Straelen

Drei Tage nach der kurzfristigen Absage ging das Testspiel zwischen den Fußball-Regionalligisten SV Straelen und Rot-Weiß Oberhausen gestern doch noch über die Bühne. Zu den wenigen Zuschauern, die auf dem Kunstrasenplatz an der Römerstraße einen 2:1 (1:1)-Erfolg der Gäste sahen, gehörte unter anderen ein Kandidat auf den aktuell vakanten Trainerposten beim Schlusslicht. Sunay Acar, in der abgelaufenen Saison bis April beim späteren Regionalliga-Absteiger VfB Homberg tätig, verfolgte aufmerksam das Geschehen. Der 44-Jährige ist ist im Besitz der A-Lizenz und könnte schon in naher Zukunft die Nachfolge des beurlaubten Bekim Kastrati antreten.