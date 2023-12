Dritte Handball-Liga der Frauen Tabellenführer zeigt sich erneut von seiner souveränen Seite

Im letzten Meisterschaftsspiel des Jahres hat der TV Aldekerk eine weitere Pflichtaufgabe in der Dritten Handball-Liga der Frauen ganz souverän gelöst. Der Spitzenreiter feierte in der Nachholpartie beim Tabellensechsten HSG Blomberg-Lippe II einen Start-Ziel-Sieg, der am Ende mit 34:23 (16:11) mehr als deutlich ausfiel. Nach inzwischen 13 absolvierten Spielen zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft ab. Der TV Aldekerk liegt mit 24:2-Punkten vorne, einziger ernsthafter Verfolger ist der TV Hannover-Badenstedt (22:4). Gegen den Tabellenzweiten haben die Grün-Weißen die bislang einzige Saisonniederlage einstecken müssen (22:25).