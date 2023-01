Handball-Regionalliga der Frauen TV Aldekerk II bringt den Favoriten an den Rand einer Niederlage

„Ich muss meinem Team ein Lob aussprechen. Das war eine gute und engagierte Leistung“, sagte ATV-Trainerin Melanie Lorenz nach der Partie. „Das Spiel war ein Schritt in die richtige Richtung und macht Lust auf den Rest der Saison.“ Am nächsten Sonntag will das Team aus Aldekerk an den überzeugenden Auftritt anknüpfen und in eigener Halle zwei Punkte gegen den HSV Überruhr einfahren.