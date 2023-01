Dritte Handball-Liga TV Aldekerk hat eine Rechnung offen

Info

Absage Das für Samstag angesetzte Spiel des Verbandsligisten TV Aldekerk II bei der HSG VeRuKa fällt aus. Grund: Der Boden in der Halle des Albert-Einstein-Gymnasiums in Rumeln-Kaldenhausen wird zurzeit saniert. Die Stadt Duisburg stellt dem Verein keine Ausweichhalle zur Verfügung, so dass die Mannschaften der Spielgemeinschaft momentan auch nicht trainieren und nur auswärts antreten können. Für die von Dominique Junkers trainierte ATV-Reserve geht es deshalb erst am Samstag, 21. Januar, weiter. Dann bestreiten die Grün-Weißen ab 19.30 Uhr beim HC Rot-Weiß Oberhausen das erste Spiel des neuen Jahres.