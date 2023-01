Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt Eintracht Geldern steht endgültig mit dem Rücken zur Wand

„Wir haben uns in jedem Satz wenigstens fünf Aufschlag- und drei oder vier Annahmefehler geleistet. Es waren einige Aktionen dabei, wo man als Außenstehender nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen konnte. Auf der anderen Seite stand ein Gegner, der völlig befreit aufspielen konnte. Und dann kommt am Ende solch ein Ergebnis dabei heraus“, sagte Trainer Eung-Zoll Chung. Wobei der Tag insgesamt in die Rubrik „gebraucht“ fiel. Die beiden Schiedsrichter ließen in der einen oder anderen Situation das nötige Fingerspitzengefühl vermissen. Außerdem war das Verhalten einiger Fans des Gastgebers abstiegsreif. „Es war eine Gruppe von Männern in der Halle, die unsere Aktionen ständig abfällig kommentiert haben. So etwas habe ich selten erlebt“, so Chung, der in den nächsten Tagen wieder einmal vor allem als Mental-Coach gefragt ist.