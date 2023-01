Trainerwechsel Marcel Zalewski ist ab sofort als Retter gefordert

Marcel Zalewski ist wieder zu Hause. Der Trainer, der „seinen“ TSV Weeze in der Saison 2018/19 nach einigen knapp gescheiterten Anläufen in die Fußball-Bezirksliga geführt hatte, tritt ab sofort die schwierige Mission Klassenerhalt an. Der 36-Jährige löst Marcel Kempkes ab, der in der Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit mit seiner Mannschaft den drohenden Abstieg verhindert hatte, aber in der laufenden Saison vergeblich auf erfolgreichere Zeiten gehofft hatte.