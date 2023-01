Der Ballkünstler Erst Meisterschaft, dann Klassenerhalt

Es wäre übertrieben, zu behaupten, dass Sport sein Leben ist. Aber wenn Marcel Thyssen was macht, dann macht er es richtig. Halbe Sachen sind so gar nicht sein Ding. Seit zehn Jahren schafft der 26-jährige Kevelaerer den Spagat, neben Schule und Beruf zwei Sportarten gleichzeitig zu betreiben. Und wenn alles nach Plan läuft – und da deutet in der Winterpause eine Menge drauf hin, kann er in diesem Jahr gleich zwei große Erfolge feiern. Einen Klassenerhalt und einen Aufstieg.