Regionalligist unterliegt erneut mit einem Treffer Tränenreiches Déjà-vu für den TVK bei Interaktiv

Am Ende wurde es dann wirklich noch einmal dramatisch. Ratingen ging knapp drei Minuten vor dem Abpfiff mit 30:29 in Front. Die folgenden Angriffe blieben beidseitig torlos, ehe es den Gästen vorbehalten war, die letzte Offensivaktion zu spielen. Lansen wechselte zugunsten eines siebten Feldspielers seine Torhüter aus. Der Ball lief richtig gut durch die eigenen Reihen, ehe Maximilian Eugler sich am Kreis freilief. Allerdings konnte er die Chance nicht verwerten, wurde dabei aber gefoult, sodass Korschenbroich in der letzten Sekunde der Partie noch einmal ein Siebenmeter zugesprochen wurde.