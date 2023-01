Anspannung ja, Angst nein VC Eintracht startet beim Tabellenletzten

Die personelle Misere, vom ersten Spieltag an treuer Begleiter des VC Eintracht Geldern, hat Konsequenzen. Der amtierende Vizemeister, der in der abgelaufenen Saison den Sprung in die Dritte Volleyball-Liga der Frauen nur um Haaresbreite verpasst hatte, kämpft knapp ein Jahr später gegen den drohenden Absturz in die Oberliga. Acht Mannschaften ermitteln in der Abstiegsrunde der Regionalliga West vier Absteiger. Die Eintracht bringt aus der Vorrunde neun Punkte mit und führt als Tabellenfünfter die rote Zone an.