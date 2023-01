Fußball SV Straelen müht sich zu einem Unentschieden

Zwei Testspiele bestreitet der SV Straelen noch, bevor es für den abgeschlagenen Tabellenletzten am Samstag, 4. Februar, in der Liga mit dem Gastspiel beim FC Düren weitergeht. Am kommenden Samstag steht die Partie beim Liga-Konkurrenten Rot-Weiß Oberhausen auf dem Programm (beide Partien in der Meisterschaft sind bereits absolviert), eine Woche später das Kräftemessen beim Regionalliga-Absteiger VfB Homberg. Beide Spiele sollen um 14 Uhr angepfiffen werden.