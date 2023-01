B-Ligist SC Viersen-Rahser richtet Budenzauber aus Kleiner Favoritenkreis bei der Stadtmeisterschaft in Viersen

Doch die Endrunde in Krefeld hätte zeitgleich mit der Hallenstadtmeisterschaft in Viersen stattgefunden und daher entschieden sich die Verantwortlichen mit vollem Ehrgeiz, nur in Viersen anzutreten. „Ich bin ein Freund des Hallenfußballs und habe früher immer selber gerne in der Halle gespielt. Wir wollen so weit wie möglich kommen. Es macht total viel Spaß, wenn viele Leute um einem herum sind und es Emotionen gibt“, sagt Trainer Klaus „Schalke“ Ernst, der sich auf die Stadtmeisterschaft freut.