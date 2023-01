Machtdemonstration in Serie A Neapel zerlegt Juventus mit 5:1 und hält Kurs auf den Titel

Juventus, das mit dem Ex-Frankfurter Filip Kostic sowie dem ehemaligen Schalke-Profi Weston McKennie in der Startaufstellung antrat, hatte sich nach schwachem Start in die Saison zuletzt stark formverbessert gezeigt. Das Team von Massimiliano Allegri hatte vor der Pleite gegen Neapel acht Ligaspiele in Folge gewonnen - dabei jedoch nicht immer spielerisch überzeugt.