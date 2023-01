Dritte Handball-Liga Handball-Spiel sprengt alle Dimensionen

In sportlicher Hinsicht hat sich der Aufsteiger noch nicht allzu sehr mit dem Duell beschäftigt, das eines der größten Ereignisse in der Vereinsgeschichte darstellt. Vorher müssen Tim Gentges und Co. schließlich noch einige Hausaufgaben erledigen, um den angestrebten Klassenerhalt möglichst frühzeitig in trockene Tücher zu bringen. „Es ist vollkommen egal, wie das Spiel in Krefeld ausgeht“, sagt der Spielertrainer. „Wir können gar nicht verlieren. Allein schon die Tatsache, dass wir so ein Spiel bekommen, ist ein absoluter Gewinn und für einige Spieler der Höhepunkt in ihrer Karriere. Ich freüe mich jetzt schon darauf, nach dem Spiel mit dem ganzen Dorf zu feiern.“