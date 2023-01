Fußball-Landesliga Zwei Verstärkungen für den TSV Wachtendonk-Wankum

Fußball-Landesligist TSV Wachtendonk-Wankum II, aktuell Vorletzter in der Gruppe 2, hat sich für die entscheidende Phase im Abstiegskampf verstärkt. Vom Krefelder Landesligisten VfR Fischeln, der in der Gruppe 1 ebenfalls um den Klassenerhalt bangt, kommen die beiden Kroaten Dario Krezic und Bonko Smoljanovic. Krezic, der in dieser Woche seinen 30. Geburtstag gefeiert hat, gilt als technisch versierter und quirliger Angreifer. „Dario ist in unseren Augen die ideale Ergänzung zu Mittelstürmer Niclas Hoppe. Mit ihm sind wir im Angriff künftig wesentlich schwerer auszurechnen“, sagt Timo Pastoors, Sportlicher Leiter des TSV Wa.-Wa.