Hallenfußball TSV Nieukerk gewinnt große Ausnahme

Wenn nicht gerade ein Virus einen Strich durch die Rechnung macht, richtet der TSV Nieukerk traditionell am ersten Januar-Samstag sein Neujahrsturnier in der Vogteihalle aus. Doch die gute alte Zeit des Budenzaubers, der in den 80er Jahren in voller Blüte stand, ist offenbar längst vorbei. In diesem Winter läuft auf den Hallenböden im Südkreis Kleve in Sachen Fußball nichts mehr – lediglich der TSV Nieukerk wagte sich an die Organisation heran. Wilfried Steeger, Trainer der ersten Nieukerker Mannschaft, kann bestätigen, dass der Hallenkick viel von seinem Reiz verloren hat. „Zwei Monate habe ich rumtelefoniert, bis ich endlich acht Mannschaften zusammen hatte“, sagt er. „Kein Bock, keine Leute, zu hohe Verletzungsgefahr. Sowas durfte ich mir wochenlang anhören.“ Steeger und seine Trainer-Kollegen, die am Samstag vor Ort waren, können die Gründe für die Absagen zwar verstehen. Doch die Spieler waren mit viel Spaß bei der Sache. Und auch die gut 250 Zuschauer auf den Rängen hatten ihre Freude an der Abwechslung.