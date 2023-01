Luftgewehr-Bundesliga Der Seriensieger steht wieder im Finale

Der Druck für die Mannschaft der Schießsportgemeinschaft (SSG) Kevelaer war spürbar groß. Um die Teilnahme an der Endrunde zur Deutschen Mannschaftsmeisterschaft der Luftgewehr-Schützen nicht zu verpassen, durfte sich der „Hattrick-Meister“ am Wochenende bei seinem Heimwettkampf keinen Ausrutscher erlauben. Gegen PSS Inden/Altdorf und SV Gölzau mussten unbedingt Siege her. Um es kurz zu machen: Die Nerven hielten. Die Schützen aus der Marienstadt ließen sich mit zwei souveränen Auftritten nicht mehr die Butter vom Brot nehmen und lösten das Ticket für das Bundesliga-Finale, das am Wochenende, 4. und 5. Februar in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm ausgetragen wird.