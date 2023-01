Dritte Handball-Liga der Frauen Ein hartes Stück Arbeit für den Tabellenführer

Mehr Mühe als erwartet hatte Drittliga-Spitzenreiter TV Aldekerk mit dem PSV Recklinghausen. In einer von vielen Fehlern geprägten Partie zeigten die Grün-Weißen am Ende die nötige Abgeklärtheit und siegten mit 32:30 (18:14). Die Pause über den Jahreswechsel war beiden Mannschaften noch deutlich anzumerken, vor rund 200 Zuschauern waren beide Teams von ihrer Bestform am Sonntagabend noch ein Stück weit entfernt.