Happy End in Bonn TV Aldekerk II krönt Aufholjagd mit überraschendem Punktgewinn

Aldekerks Trainerin Melanie Lorenz sah sich gezwungen, zur Auszeitkarte zu greifen. Ihre Worte zeigten Wirkung. Die Aldekerkerinnen um Kreisläuferin Fenna Muilenburg festigten ihre Defensive, kämpften sich zurück ins Spiel und glichen zum 8:8 aus. Von nun an agierten die Grün-Weißen wieder auf Augenhöhe mit den Bonnerinnen und gingen in der 27. Minute erstmals wieder mit 14:13 in Führung. Mit einem Zwei-Tore-Vorsprung der Gäste ging es schließlich in die Kabine.