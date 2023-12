Dritte Handball-Liga der Frauen Insa Weisz lässt den TV Aldekerk in letzter Sekunde jubeln

Es gibt solche Spiele, die man am Ende gewinnt, die beiden Punkte einsackt und froh sein muss, dass Fortuna einen guten Teil zum Sieg beigesteuert hat. Eine, vor allem in der Offensive nur durchschnittliche Leistung reichte dem TV Aldekerk am Sonntagabend, um mit einem 25:24 (11:8) gegen Borussia Dortmund II die Tabellenführung in der Dritten Handball-Liga der Frauen zu behaupten. Insa Weisz wurde zur gefeierten Heldin. Sie erzielte die letzten beiden Aldekerker Treffer und ging in einer Jubeltraube ihrer Mitspielerinnen unter. Die Gäste vom Hellweg, die im Hinspiel kein Land gesehen hatten, begannen frech. Nach 0:2- und 3:5-Rückstand kam der ATV langsam in Schwung.