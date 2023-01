Leichtathletik Beste Stimmung und ein Seriensieger

Am frühen Nachmittag gingen zunächst die jüngsten Läufer an den Start. Nach dem Bambini-Lauf über 400 Meter erhöhte sich die Distanz mit jeder Altersklasse. Besonders interessant für die Läufer der Altersklassen U14 bis U18: Ihre Ergebnisse fließen in die Wertung des „Nordrhein-Cross-Cups“ ein. In den kommenden Wochen stehen noch Volksläufe in Neukirchen-Hülchrath, Xanten und Sonsbeck auf dem Programm. Dort kann der Nachwuchs ebenfalls Punkte für die Gesamtwertung sammeln. „Die Sieger der Altersklassen werden dann vom Leichtathletikverband Nordrhein zu einem Lauflehrgang eingeladen“, sagte René Niersmann vom SV Sonsbeck, der an der Organisation dieses Wettbewerbs beteiligt ist. Neben einer schönen Strecke bescheinigte er dem TSV Weeze auch eine „gute Kuchentheke“.