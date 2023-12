Dritte Handball-Liga der Frauen TV Aldekerk: Jörg Hermes tritt Nachfolge von René Baude an

Die Mannschaft hat die gute Kunde am Donnerstagabend beim Training erfahren, so dass eine eventuelle Unsicherheit über den neuen Mann an der Seitenlinie endgültig beseitigt ist. So kann die Mannschaft das Nachholspiel am Sonntag bei der Zweitvertretung der HSG Blomberg-Lippe vollkommen befreit angehen. Das letzte noch ausstehende Hinrundenspiel hatte wegen Spielen der Blomberger Bundesligajugend verlegt werden müssen und bildet jetzt den Jahresabschluss.