Nichts für schwache Nerven Eintracht bleibt auf einem Abstiegsplatz

Der VC Eintracht Geldern, der aktuell einen Punkt Rückstand auf den rettenden Platz vier hat, steht jetzt vor zwei ganz wichtigen Heimspielen. Am kommenden Samstag kommt es zunächst ab 18 Uhr in der Sporthalle „Am Bollwerk“ zum brisanten Duell mit dem VV Humann Essen, der momentan mit 17 Punkten die Abstiegsrunde anführt. In der vergangenen Saison hatte die Eintracht großen Anteil daran, dass die Mannschaft aus dem Essener Stadtteile Steele die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Dritten Liga denkbar knapp verpasste. Eine Woche später gibt Schlusslicht VV Schwerte seine Visitenkarte am Niederrhein ab. Chung: „Unser Ziel sind zwei Siege.“