Volleyball-Regionalliga der Frauen Ärgerliche Niederlagen trüben Freude

Und dennoch wird die Freude über die gute Bilanz durch die beiden unnötigen Niederlagen zum Abschluss der Hinserie etwas getrübt. Zwei Wochen nach dem 0:3 beim Verfolger TV Gladbeck leistete sich die Mannschaft am Sonntagabend in der heimischen Sporthalle „Am Bollwerk“ eine 1:3 (22:25, 26:24, 27:29, 16:25)-Niederlage gegen den Tabellendritten Düsseldorfer SC 99. „In beiden Spielen hatten wir die Chance auf etwas Zählbares. Die haben wir nicht genutzt und müssen den Blick in der Tabelle deshalb weiterhin nach unten richten“, so van Meegen. In der sehr ausgeglichenen Regionalliga West beträgt der Gelderner Vorsprung auf den VTV Freier Grund Neunkirchen, der auf Rang neun die Abstiegszone anführt, gerade einmal vier Punkte.