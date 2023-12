Volleyball-Verbandsligisten Mülfort-Bell geht gegen Eintracht Spontent unter

Der zweite Satz begann für die Mülforter deutlich besser, sie erarbeiteten sich eine kleine Führung bis zum Stand von 10:6 und hatten in dieser Phase den Tabellenführer im Griff. Das Tempo konnten sie aber nicht lange genug hochhalten, sodass die Eintracht auch schnell wieder 13:12 in Führung ging. Mülfort versuchte dranzubleiben, aber die Eigenfehlerquote war hoch und man gab auch den zweiten Satz mit 25:18 ab. Im dritten Satz kam auf Mülforter Seite nicht mehr viel zusammen, man ergab sich in sein Schicksal und verlor mit 11:25.