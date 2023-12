Volleyball DSC 99 will im Siegerland den fünften Sieg in Folge

„Die Mannschaft hat in Geldern in einem knüppelharten Spiel eine ganz starke Leistung gezeigt“, sagt der Coach lobend. Er brachte aber auch Kritik vor, denn nach furiosem Beginn hatte sein Team das Zepter aus der Hand gegeben. „Wir hatten Geldern im ersten Satz im Griff, haben sie im zweiten Satz durch unsere Fehler beim Aufschlag und in der Annahme erst stark gemacht. Das hätte auch schief gehen können.“ Nach dem klaren Gewinn des ersten Satzes war die Dominanz verschwunden, agierte die gastgebende Eintracht plötzlich auf Augenhöhe: Den zweiten Satz gewann sie nach Verlängerung, der dritte ging nach dramatischem Verlauf ebenfalls nach Verlängerung aber wieder an Düsseldorf. „Es hätte mit etwas weniger Spielglück auch ein 1:2-Rückstand werden können“, so Schulz.