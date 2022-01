Handball-Regionalliga : TV Aldekerk muss Pflichtaufgabe lösen

Spielmacher Julian Mumme (beim Wurf) möchte den TV Aldekerk zum achten Saisonsieg führen. Foto: Heinz Spütz

Kerken Der Gastgeber trifft am Samstag in der Vogteihalle auf den sieglosen Tabellenletzten TV Rheinbach. Nach der langen Pause kommt es für die Grün-Weißen darauf an, schnell den Rhythmus zu finden.

Der TV Aldekerk galt als die Mannschaft der Stunde und hatte gerade die Tabellenspitze in der Handball-Regionalliga Nordrhein erklommen, als zwei Spieltage vor Beginn der Winterpause das Coronavirus dem erfolgreichen Treiben ein abruptes Ende setzte. Die Spiele gegen die beiden Verfolger Neusser HV und BTB Aachen mussten in das neue Jahr verlegt werden. „Zu diesem Zeitpunkt strotzten meine Jungs vor Selbstbewusstsein und brannten förmlich darauf, ihre Gegner aus der Halle zu schießen“, sagt ATV-Trainer Nils Wallrath. „Doch in der langen Pause ist unsere breite Brust leider etwas geschrumpft.“

Das letzte Spiel liegt mittlerweile bereits fünf Wochen zurück. Am 4. Dezember übernahmen die Grün-Weißen mit einem 37:22 gegen den HC Weiden die Tabellenführung. Am Samstag geht‘s um 20 Uhr endlich mit dem Heimspiel gegen den TV Rheinbach weiter. Dabei handelt es sich um das letzte Spiel der Hinrunde, weil das Spitzenspiel gegen interaktiv.Handball (früher SG Ratingen), das für Samstag, 22. Januar, in Ratingen angesetzt war, in den April verschoben wurde. Der Grund: Der Ratinger Coach Ace Jonovski gibt sein Debüt als Co-Trainer der nordmazedonischen Nationalmannschaft und hält sich bei der Handball-EM auf.

Info Maskenpflicht auf den Rängen Corona Mit Ausnahme von Besuchern, die eine Dritt-Impfung („Booster“) nachweisen können, benötigen alle Zuschauer einen tagesaktuellen Negativtest. Während des Spiels herrscht Maskenpflicht auf den Rängen.

Wegen der am 13. Dezember von Bürgermeister Dirk Möcking angeordneten Schließung aller Sportstätten in der Gemeinde Kerken, die erst mit Beginn des neuen Schuljahrs am Montag aufgehoben wurde, standen den Spielern gerade einmal drei Trainingseinheiten zur Vorbereitung zur Verfügung. „Wir Handballer jammern bekanntlich nicht und nehmen es so hin, wie es ist. Wir wollen wieder Handball spielen und freuen uns, dass es endlich weitergeht“, sagt Wallrath.

Ansonsten hoffte der TV Aldekerk vergeblich auf gute Nachrichten. Die Heilungsprozesse der Schlüsselspieler Tim Gentges und Marcel Görden, die jeweils am Knie operiert worden sind, verlaufen nicht wie geplant. Nach Einschätzung der Physiotherapeuten ist frühestens Ende Februar wieder mit ihnen zu rechnen. Außerdem fehlt am Samstag der erkrankte Linksaußen Christopher Tebyl.