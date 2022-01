Fußball : Trainer Sven Kleuskens verlässt die DJK Appeldorn

Kalkar Der 44-Jährige gibt die Verantwortung beim B-Ligisten nach der Saison ab. Eine neue Aufgabe hat er bereits gefunden. Zusammen mit Johannes Rankers coacht er in der kommenden Spielzeit „einen Verein im Gelderner Raum“.

Die DJK Appeldorn, die in der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern auf dem vierten Tabellenplatz steht, muss sich für die kommende Saison einen neuen Mann für den Job an der Seitenlinie suchen. Trainer Sven Kleuskens hat den DJK-Vorstand und die Mannschaft darüber informiert, dass er für die Spielzeit 2022/23 aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen wird.

Die DJK Appeldorn wurde vor dem Start in die Saison von der Konkurrenz als einer der Favoriten auf die Meisterschaft gehandelt. Das Ziel der DJK lautete auch, oben mitzuspielen und vielleicht in den Titelkampf einzugreifen. Nach der Hinrunde rangiert die Mannschaft mit sieben Siegen , drei Unentschieden und vier Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 34:20 mit 24 Punkten auf Tabellenplatz vier. Sie liegt schon deutlich hinter dem Spitzenduo SGE Bedburg-Hau II (36 Zähler) und Siegfried Materborn (35) zurück.

„Ich bin mit Platz vier nicht zufrieden. Schon den Saisonauftakt haben wir verpatzt“, sagt Kleuskens, dessen Team nur zehn Zähler aus den ersten sechs Partien holte. Als einen Grund für die nicht zufriedenstellende Hinrunde sieht der 44-Jährige den verletzungsbedingten Ausfall einiger wichtiger Leistungsträger an. So mussten Kapitän Simon Kannenberg, Sebastian Verfürth und Paul Verholen für längere Zeit passen, was nicht kompensiert werden konnte.

„Wir haben einen kleinen, knapp bemessenen Kader. Aber die personellen Engpässe können nicht die Ergebnisse gegen die Abstiegskandidaten verzeihen“, sagt Kleuskens, der bisher 20 Akteure eingesetzt hat. In der Tat hat die DJK Appeldorn gegen Rheinwacht Erfgen (0:0), den SSV Reichswalde (0:0) und den BV DJK Kellen II (1:2) unnötig Punkte verschenkt. „Wir haben etliche hochkarätige Torchancen in diesen Spielen nicht genutzt. Das darf nicht passieren“, so Sven Kleuskens. Der Coach will die Saison jetzt mit seiner Mannschaft vernünftig zu Ende bringen und dabei versuchen, „die Spitzenteams noch ein wenig zu ärgern“.