Fußball-Landesliga : Wachablösung in Wachtendonk

Guido Contrino kann noch nicht so richtig fassen, dass der TSV Wachtendonk-Wankum in Zukunft ohne ihn plant. Foto: Norbert Prümen

Wachtendonk Guido Contrino, Trainer des TSV Wachtendonk-Wankum, muss im Sommer gehen. Sein Nachfolger heißt Markus Müller. Der Verein möchte den ehemaligen Profi langfristig an sich binden.

Von Klaus Schopmans

Fußball-Landesligist TSV Wachtendonk-Wankum plant die sportliche Zukunft ohne Trainer Guido Contrino. „Wir wollen ab Sommer neue Wege gehen, langfristig planen und dem Verein eine neue Ausrichtung geben“, sagt Sportlicher Leiter Timo Pastoors. „Das ist überhaupt keine Entscheidung gegen unseren aktuellen Trainer. Wir sind sehr zufrieden mit Guido Contrino, der hier sehr gute Arbeit leistet.“

Der Betroffene, der eine ausgezeichnete Bilanz vorweisen kann – die Mannschaft hat sich als Tabellensechster mit neun Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz in die Winterpause verabschiedet – musste die Nachricht erst einmal sacken lassen. „Wir hatten zwar noch keine Verhandlungen für die neue Saison geführt. Aber ich bin doch mehr als überrascht, dass ich als aktueller Trainer vor vollendete Tatschen gestellt worden bin. Ich habe viel Herzblut in die Mannschaft gesteckt und bin jetzt einfach nur traurig“, sagt Guido Contrino.

Torjäger Markus Müller (vorne) möchte vor seiner Beförderung noch mit der zweiten Mannschaft den Aufstieg feiern. Foto: Norbert Prümen

Info Die Stationen des künftigen Trainers Laufbahn Markus Müller war als Fußball-Profi für folgende Vereine im Einsatz: Erzgebirge Aue (2007 bis 2009, Zweite und Dritte Liga), Hallescher FC (2009 bis 2011, Regionalliga Nord), SV Babelsberg (2011 bis 2013, Dritte Liga), Wormatia Worms (2013, Regionalliga Südwest), Offenbacher Kickers (2014 bis 2016, Regionalliga Südwest). Torjäger 2019 schloss sich Müller dem TSV Wachtendonk-Wankum an und hat in bislang 44 Spielen 25 Treffer erzielt.

Der Trainer, der einen guten Draht zu seinen Spielern hat, schließt zwischenmenschliche oder sportliche Gründe für die Entscheidung aus. „In meinen Augen handelt es sich um eine politische Personalentscheidung des Vereins. In der Pandemiezeit dürfte dabei sicher auch der finanzielle Aspekt eine gewisse Rolle spielen“, so Contrino, der seinen bis zum Saisonende laufenden Vertrag erfüllen will. „Am 24. Januar beginnen wir wieder mit dem Training. Dann wird professionell weitergearbeitet. Wir wollen die Saison so erfolgreich wie möglich zu Ende bringen.“

Sein Nachfolger steht bereits fest. Eine zentrale Rolle in den Zukunftsplänen des TSV Wachtendonk-Wankum spielt ein Mann aus den eigenen Reihen. Markus Müller, Torjäger der Landesliga-Mannschaft, Trainer der Reserve und Mitarbeiter der Geschäftsstelle, wird im Sommer befördert. Der Verein möchte den 33-jährigen Ex-Profi, der unlängst die Trainer-B-Lizenz erworben hat, langfristig an sich binden.

„Wir wollen die Zusammenarbeit mit Markus Müller intensivieren. Er wird in der nächsten Saison als Spielertrainer die erste Mannschaft übernehmen. Er kommt aus dem Profibereich und bringt sehr viel Erfahrung mit, von der wir nur profitieren können“, sagt Timo Pastoors.

Der Sportliche Leiter hat sein Aufgabengebiet ganz nebenbei erweitert. Der 38-Jährige, der vor einigen Jahren Union Wetten in die Kreisliga A geführt und zu Bezirksliga-Zeiten auch schon den GSV Geldern trainiert hat, wird in der nächsten Saison auf der Wachtendonker Bank Platz nehmen und mit Müller ein Trainer-Duo bilden.

Zuvor möchte Markus Müller noch mit der zweiten Mannschaft des TSV Wachtendonk-Wankum II, die sich in der Kreisliga B, Gruppe 2, mit Viktoria Winnekendonk ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel liefert, den Aufstieg feiern. Einen neuen Trainer für die ambitionierte U23-Auswahl des Vereins haben die Verantwortlichen ebenfalls schon gefunden. Carlos Hurtado Martinez, der in der laufenden Saison als Mittelfeldakteur zu den Leistungsträgern des Bezirksligisten FC Aldekerk gehört, kehrt als Spielertrainer der Reserve zu seinem Heimatverein zurück. Aktuell trainiert Hurtado Martinez bereits die B-Junioren des TSV Wachtendonk-Wankum und wird seine Tätigkeit im Nachwuchsbereich als Coach der A-Junioren fortsetzen. Keine Veränderung gibt’s beim TSV Wachtendonk-Wankum III. Mike Stüker, der sich mit seiner Mannschaft als Tabellenführer der Kreisliga C Kleve/Geldern, Gruppe 4, in die Winterpause verabschiedet hat, bleibt als Spielertrainer am Ball.