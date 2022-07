Konzertreihe in Rommerskirchen : Musikalische Passion beim Frixheimer Sommer

Die Band „Secret Fire“ wurde von den Besuchern gefeiert. Insbesondere mit 80er-Jahre Songs konnten sie punkten. Foto: Judith Michaelis (jumi)

Frixheim Die Band „Secret Fire“ sorgte beim Frixheimer Sommer für tosende Begeisterung. 80er-Jahre Songs luden die Besucher zum Mitsingen ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Niehörster

„Hier gehören sie hin, hier haben diese Musiker ihren Platz“, mit diesen Worten begrüßte Thomas Spitzer die Band „Secret Fire“ beim Frixheimer Sommer. Spitzer ist Pfarrer im Ruhestand und der evangelischen Kreuzkirche in Frixhheim immer noch eng verbunden. Quicklebendig berichtete er von den Anfängen im Jahr 2011.

Bei einem Jubiläum der Gesamtgemeinde Rommerskirchen wurde die Idee der Veranstaltungsreihe geboren. Eine Sommerkirche für alle sollte es sein, und am besten unterlegt mit Musikern aus der Region. Alle sind dazu nach den schlimmsten Blessuren und Ausfällen von Corona an diesem Samstag eingeladen und beleben die Wiese mit der eigens aufgebauten Bühne und die langen Tischreihen beim Imbiss. „Einer macht hier was für den anderen“, preist Thomas Spitzer die Ehrenamtlichen, und alle sollten auch ihren Spaß haben.

Das war das Stichwort für die Musiker: Annika Manheller, Vocal und Gitarre, Holger Flock, Keyboard, Denis Neurohr, Schlagzeug, Stefan Schwenke, Gitarre und Stefan Drees in Vertretung für Stephan Schultheiß. Deren Auftritt war ein einziger Hingucker, und das Lauschen der überwiegend bekannten und verinnerlichten Songs war selbstverständlich. Und das erst recht, wenn Annika Manheller auch noch kleine Tanzeinlagen beisteuerte. Der eindeutige Schwerpunkt war Cover-Popmusik, und das noch einmal vor allem auf die 80er Jahre heruntergebrochen. Das kam so gut an, dass vor allem Frauen mittleren Alters die Texte der Songs voll drauf hatten und mitsangen. Die Band spielte und sang exzellent und ließ die Funken gern überspringen.

„Wir freuen uns darauf“, hatte ihr Sprecher Stefan Schwenke anfangs angekündigt, „und wir musizieren leidenschaftlich.“ Das nahmen die Besucher ihm auf der Stelle ab und kramten auch in eigenen Erinnerungen, als er einige Highlights aufzählte. Die wurden dann auch, kaum dass sie ertönten, als alte Bekannte bejubelt: „Jump“, van Halen, „Like the way I do“, Melissa Etheridge, „Who knew?“ Pink, „Eye of the tiger“, Survivor, aber auch „Hier kommt Alex“ von den Toten Hosen.