Zweite Handball-Bundesliga der Frauen : Das Schlusslicht fühlt sich in der Rolle des Außenseiters wohl

Kerken Der TV Aldekerk hat in eigener Halle gegen den Tabellendritten und Titelaspiranten VfL Waiblingen nichts zu verlieren. Die Vorfreude auf das erste Spiel im neuen Jahr ist groß.

In der vergangenen Woche fiel das Spiel der Waiblingerinnen gegen den direkten Konkurrenten aus Solingen übrigens aus, so dass die Gäste in diesem Jahr ebenso wie der ATV noch ohne Spielpraxis sind.„Nach dem ausgefallenen Spiel sind wir zunächst einmal froh, dass wir wieder spielen können“, sagt Aldekerks Trainerin Yvonne Fillgert. „Wir hatten jetzt eine Woche zusätzliche Vorbereitungszeit. Waiblingen ist klarer Favorit, wir werden dann sehen, was am Ende rauskommt“. 250 Zuschauer sind am Sonntag maximal zugelassen, in der Halle gilt am Sonntag die 2G-Plus-Regel. Lediglich Besucher mit Drittimpfung können auf den tagesaktuellen Negativtest verzichten.