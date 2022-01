Handball-Oberliga der Frauen : SV Straelen feiert Heimsieg trotz der einen oder anderen Schwächephase

Straelen Gastgeberinnen verbessern sich mit einem letztlich verdienten 25:22 gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrade auf den fünften Tabellenplatz.

Die Oberliga-Handballerinnen des SV Straelen haben einen geglückten Start ins neue Jahr erwischt. Im Nachholspiel gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrade setzten sich die Grün-Gelben nach 60 intensiven Minuten mit 25:22 (14:13) durch. Die Mannschaft belegt mit jetzt 12:8-Punkten Rang fünf und festigte ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte. „Nach schwachem Beginn haben wir das Spiel in den Griff bekommen, es in der Schlussphase aber noch einmal unnötig spannend gemacht“, sagte Straelens Thomas Floeth nach der Partie.